Yeni gelinlerin gözbebeği düdüklü tencere firması iflas etti!

20 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:59

Bankalardan marketlerde geçerli 2 bin TL indirim kampanyası! Bayram sonrasına kadar geçerli

Bankalardan marketlerde geçerli 2 bin TL indirim kampanyası! Bayram sonrasına kadar geçerli

ABD'nin en büyük firmalarından biri olan Instant Brands'ın, Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ciddi bir pazara sahip olan Instant Brands, özellikle gelinlerin gözbebeği olan düdüklü tencereleriyle mutfak alanında yemek yapımını kolaylaştırıyordu. Ancak markanın Çin ortaklığı tedirginliğe neden oldu.

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Çin'in üretimde ağır materyaller kullanması bunların ise kansere neden olduğuna dair ortaya çıkan iddialar kafaları karıştırdı. Alım gücü yüksek olan Instant Brands, pazar değerini kaybetti. Öte yandan şirketi pandemi de vurdu. Pandemi döneminde satışlarının neredeyse yarısına düşen marka ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Instant Brands, daha sonra çıkan airfreyler nedeniyle de gözden düştü. Tüm bunlar markanın ekonomik sıkıntılarını daha da artırdı. Türkiye'de 2010 yılından beri pazar payına sahip olan marka hakkında Yeniçağ'da yer alan habere göre iflas bayrağını çektiği kesinleşti.

İnternet satışlarında düşüş yaşayan marka 1800’den fazla çalışanını işten çıkararak iflas mahkemesinin yolunu tuttu. İnternetteki ürünlerin bazıları kaldırıldı. Stoklarda kalanların ise akibeti merak edildi. Bir şirket daha pandemi sonrası toparlanamadı.