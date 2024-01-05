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    • 05 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:17

    Yeni yılda ilk! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Ensonhaber

    2023 enflasyon verileri ile birlikte belirlenen ÖTV artışlarından sonra akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yılın ilk indirimi 41 kuruşla motorine geldi. İndirim pompaya yansıdı.

    Yeni yılda ilk! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
    Akaryakıt, İndirim, Benzin

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 yükseldi.

    Bu kapsamda küresel etkiler ve vergilerle birlikte zamlar pompaya art arda geldi.

    Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25,6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG’de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu.

    Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

    MOTORİNE 41 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

    Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi.

    Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI

    Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde uygunlanmaya başlandı.

    Ankara’da benzin 37,47 lira, motorin 39,24 lira
    İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 38,95 lira oldu.
    İzmir’de benzin 37,65, motorin 39,86 lira oldu.

    İstanbul'da LPG 19,90 lira

    Ankara'da 19,50 lira

    İzmir LPG litre fiyatı 19,27

    Haberler>Ekonomi>Yeni yılda ilk! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
    Etiketler
    AkaryakıtİndirimBenzin
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    Sefa 5 Ocak 2024 11:39

    Yaa sanki İzmir bursa dan çok mu büyük bursalı olarak üzülüyorum. Hava durumu verilirken bile bazı kanallar bursa yı vermiyor bu ülkede 3 tanemi büyük şehir var. Hallahallah. Bursa bilinsin artık.

    İbrahim 5 Ocak 2024 11:23

    41 41 51 kkkkrrrruuuuşsssssssss

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