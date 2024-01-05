Yeni yılda ilk! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

05 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:17

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 yükseldi.

Bu kapsamda küresel etkiler ve vergilerle birlikte zamlar pompaya art arda geldi.

Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25,6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG’de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu.

Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

MOTORİNE 41 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi.

Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI

Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde uygunlanmaya başlandı.

Ankara’da benzin 37,47 lira, motorin 39,24 lira

İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 38,95 lira oldu.

İzmir’de benzin 37,65, motorin 39,86 lira oldu.

İstanbul'da LPG 19,90 lira

Ankara'da 19,50 lira

İzmir LPG litre fiyatı 19,27