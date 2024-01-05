Yeni yılda ilk! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
2023 enflasyon verileri ile birlikte belirlenen ÖTV artışlarından sonra akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yılın ilk indirimi 41 kuruşla motorine geldi. İndirim pompaya yansıdı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 yükseldi.
Bu kapsamda küresel etkiler ve vergilerle birlikte zamlar pompaya art arda geldi.
Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25,6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG’de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu.
Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.
MOTORİNE 41 KURUŞ İNDİRİM GELDİ
Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi.
Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI
Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde uygunlanmaya başlandı.
Ankara’da benzin 37,47 lira, motorin 39,24 lira
İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 38,95 lira oldu.
İzmir’de benzin 37,65, motorin 39,86 lira oldu.
İstanbul'da LPG 19,90 lira
Ankara'da 19,50 lira
İzmir LPG litre fiyatı 19,27
Yaa sanki İzmir bursa dan çok mu büyük bursalı olarak üzülüyorum. Hava durumu verilirken bile bazı kanallar bursa yı vermiyor bu ülkede 3 tanemi büyük şehir var. Hallahallah. Bursa bilinsin artık.
41 41 51 kkkkrrrruuuuşsssssssss