Yerel seçim öncesi İslam Memiş'ten yatırımda son viraj açıklaması! Doları altını olanlar dikkat

27 Şubat 2024 11:31 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 11:57

Sevde Nur Demir/Özel Haber

Tüm Türkiye 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Bu ortamda mevduat faizleri yeniden 21 yılın zirvesine çıkarken altın ve borsada yukarı yönlü sert hareketler devam ediyor. Döviz kurlarındaki benzer yükselişler de yatırımcının elini güçlendirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılarının yolunu belirleyecek tüyoları verdi.

İslam Memiş, altın, borsa ve mevduat faizlerine yönelik şunları kaydetti:

ENFLASYON ORTAMINDA MEVDUATA SICAK BAKMIYORUM

Şu anda Türkiye’de getiri anlamında borsada döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında kripto para piyasasında bütün varlıklarda yükseliş var. Az ya da çok bütün yatırımcılar TL karşısında ki bütün enstrümanlara yatırım yaptığı zaman kazanıyor.

Ancak TL enstrümanlarına baktığımız zaman da mevduat faizi yine en çok getirisi olan enstrümanlar arasında. Ancak enflasyona karşı ve enflasyonist ortamda mevduat faizine çok sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. Benim kişisel görüşüm bu yönde çünkü.

UZUN VADELİ GETİRİYE ODAKLANMALI

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönde hareketler emtia fiyatlarında yukarı yönlü yaşanan hareketler, vade sonunda veya bir yıl sonra aslında mevduat faizinin görüldüğü kadar kazandırmadığını da yatırımcısına ispatlamış olacak. O yüzden tercih yaparken kısa vadeli getirilerden ziyade biraz daha uzun vadeli olaylara bakmak lazım.

BORSA OCAKTAN BU YANA YÜZDE 21 GETİRİ

Yine borsa tarafında da yine TL taraflı endeks tarafında yükselişlere yatırımcılar bakıyor. İşte 7.400 puan seviyesinden başlatmış olduğu yükselişi 9.400 puan seviyesine kadar devam ettirdi.

Ocaktan bu yana %21 getiri sağladı borsa. Ancak dolar bazlı maliyet maalesef yapılamıyor veya altın bazlı maliyet maalesef yapılamıyor. Eğer dolar ya da altın bazlı maliyetler hesaplanırsa hem mevduatta hem borsadaki getiriler yatırımcılar için biraz daha netleşir getiri anlamında. O yüzden tercihleri ona göre yapmak gerekiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK

Seçime kadar değil, seçimden sonra da aslında bu tarafta bir yükseliş trendine devam edecek. Mesela mevduat faizlerinin yıl sonuna kadar yüksek kalacağını ben tahmin ediyorum.

DOLAR YIN SONUNA KADAR 40-45 TL BEKLENTİSİ

Yine borsanın yeni rekorlar tazeleyeceğini tahmin ediyorum. 12 bin puan 15 bin puan seviyesine kadar yine döviz kurunda 40/45 TL seviyesine kadar bir yükseliş öngörüm var. Bu öngörüme halen korumaktayım. 2024 yılı için işte gram altın tarafında 3 bin TL seviyesi hedef noktasında. Bu tarafta yine beklentim ve halen devam ettiriyorum.

KRİPTODA 60 BİN HEDEFİ

Kripto para piyasasında 56 bin dolar seviyesi üzerinde ataklar var. Burada 60 bin dolar seviyesi Hedef konumunda sonuç itibariyle yıl içerisinde bütün enstrümanlarda bir yukarı yönlü hareketler olacaktı. Yüzde 45 mevduat faiz oranı sabit kalırken, diğerlerinin getirisinde de yine döviz maliyeti yapmak gerektiğini söyleyebilirim.

BORSA’DA FON GETİRİLERİ ÖN PLANDA

Küçük yatırımcılar birçok alternatifi var. Mesela borsa bunların başına geliyor. Yani borsada eğer uzun vadeli bir yatırım için diyebiliyorsa kendisine kişi borsa uzun vadede en çok kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi Yine Bireysel Emeklilik Sistemi var, %30 devlet katkısı var ve fon getirileri var. Bu tarafta değerlendirebilir.

KÜÇÜK YATIRIMCIYI BORSA VE ALTIN KORUR

Yine altın gibi geleneksel yatırım aracımız var çift ayaklı bir enstrüman olduğu için. Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım araçlarına yönlenmeli ancak kısa vadeli bu miktarla ev almak, araba almak artık hayal.

Türkiye'de 100 bin TL gibi rakamlar 200 bin TL rakamdan şu anda karşılığı olmayan maalesef rakamlar. Bu rakamlar enflasyona karşı kendini korumak için değerlendirebilir. Parasını korumak için kendini koruyabilir ancak enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için yüksek bir enflasyon olduğu için enflasyon karşısında neye yatırım yaparsa yapsın yine de korunamayacak.

O gerçek olan bir şey. Ancak en az hasarı da yine borsa tarafında işte yine altın tarafında bu zararı minimum seviyeye indirebilir. Yine dediğim gibi kendine bir hedef belirlemeli Bu hedef üzerinde yine kişiler belli bir meblağı yakaladıktan sonra farklı bir enstrüman geçmeli. Toprak burada ön plana çıkıyor. Arsa yatırımı burada ön plana çıkıyor. Bu şekilde değerlendirme yapabilir.