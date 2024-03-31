Yerel seçim sonrası dolar ve altını ne bekliyor? Oyları etkileyen piyasalar ve enflasyon

31 Mart 2024 17:27 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:41

Türkiye'de milyonlar yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yatırımcılar ise seçimlerin ardından piyasalarda yaşanabilecek hareketleri merak ediyor. Alper Altun'un TGRT Haber Youtube kanalında yayımlanan seçim özel programına katılan TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız piyasaları ve ekonomi yönetiminin gelecek dönemdeki hamlelerini yorumladı.

Yaprak Hırka Yıldız ekonomi gündemini şu sözlerle değerlendirdi:

EKONOMİ PROGRAMINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Şimdi şöyle bir durum söz konusu 500 baz puanlık artış hemen akabinde özellikle yabancı finans kuruluşlarından yorumlar gelmişti ki sen de çok dikkatle takip ediyorsun biliyorum, senin de uzman olduğun alanlardan biri.

Şöyle denildi: Merkez Bankası bağımsız olduğunu bir kez daha teyit etti. Çünkü herkes şunu bekliyordu, yerel seçimler öncesi merkez bankası bir faiz artışına gitmez. Ya da giderse de bu kadar yüksek olmaz çünkü sürpriz yaptı. Esasında zaman zaman Merkez Bankası'nın bu tür sürprizleri yaptığında biz biliyoruz. Seçim sonrası ne olur? Seçim sonrası ekonomi politikasında herhangi bir değişikliğin olacağını açıkçası ben düşünmüyorum.

DOLARA YATIRIM YAPMANIZI TAVİSYE ETMEYİZ

Bence ekonomi programında herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani yol haritası aynı olacak. Zaten Sayın Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası nezdinde program belli ve uygulanıyor. Geçtiğimiz hazirandan itibaren burada hedef enflasyonun tek haneye düşmesi burada bir tarih verildi: 2026. Orta vadeli program açıklandı. Biliyorsun o program çerçevesinde de esasında aldığımız verilerin gittiğini görüyoruz.

Burada birçok kişinin beklentisi şuydu, acaba seçimlerin hemen akabinde dolarda bir yükseliş olur mu? Hatta son haftaya baktığımızda yani geçen haftadan bahsediyorum. Kur korumalı mevduat hesaplarında hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Onun öncesinde sen de biliyorsun biz her hafta düşüşleri orada takip ettik.

Biraz bu seçimleri bekleyen grubun olduğunu da hissettiriyor. Bize oradaki herhangi bir hareketliliğin olması ama şunun altını özellikle çizmek isterim. Özellikle büyük bankaların genel müdürlerinin açıklamaları var: "Dolara yatırım yapmanızı tavsiye etmeyiz"

Çünkü yani dövizdeki yükseliş enflasyonla kıyasladığımızda kazandıran bir artış olmayacak. Hatta getiri dediğimiz evet hatta zarar bile edebilirsiniz. Şimdi geçen seneye baktığımızda biz paylaşıyoruz. Geçen sene hangi yatırım araçları kazandırmış, borsa ve altın kazandırmış. Dolar ve euroya baktığımızda enflasyonun da altında kalmış.

Ekonomistlerinde söylediği bizim de takip ettiğimiz verilerle bir yatırım aracı değil.