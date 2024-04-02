Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

02 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:07

Türkiye, Pazar günü seçimini yaptı. Belediye Başkanları, meclis üyelerinin belli olduğu seçim sonrası maaşlar merak konusuydu. Özellikle muhtarlık için seçim sürecine kadar çok fazla çaba sarf eden 2024 yılının yeni muhtar adaylarının ne kadar kazanacağı araştırıldı. Mühürlerini alan muhtarların ilk ay ve daha sonra alacağı maaşı duyanlar ise şaşırdı.

2024 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

6 aydan itibaren o köy ya da beldede oturan herkes muhtar adayı olabilir. 25 yaşını dolduran tüm Türk vatandaşları için geçerli olan muhtarlık adayına talip olmasında engel yoktur. Ancak kişinin daha önceden herhangi bir adli vakası olmaması lazım. Ayrıca Türkçe konuşma ve yazması iyi olması gerekiyor.

Muhtar olmak için E-Devlet şifresi ile de “Muhtar Bilgi Sistemine” giriş yapıldıktan sonra sistemde çıkan giriş sayfasından Başvuru ve Talep Sorgulama butonlarından işlem yapılır. Burada Muhtar, T.C Kimlik Numarası, Ad, Soy ad ve Doğrulama Kodu girilir. Seçimlerde en yüksek oy alan kişi muhtar olduktan sonra ilk resmi çalışma günü itibariyle mührünü alır.

Muhtar beldesinde oturan her insanın neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve devlete bildirmekle görevli bir kurumdur. Muhtarlar asgari ücret alır. Yılın ilk yarısındaki maaş göstergesinde 111.223 TL akabinde ise 17.002 TL maaş alır.