Yerel seçimlerde kesenin ağzını açtılar! Aday başına harcama 10 milyon TL’yi buldu

31 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:30

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yoğun geçen seçim döneminde her başkan adayı yoğun bir kampanya yürüttü. Hem bağımsız adaylar hem de partili adaylar harcamalarda kesenin ağzını açarken, girilmedik ilçe, mahalle hatta sokak bırakmadılar. Meydanlarda düzenlenen mitinglerde büyük kitlelerle buluştular.

Tv programları, gazete, dergi hatta dijital platformlarda seçmenlerine ulaşmaya çalışırken, yapılan reklam çalışmaları ile hem görsel medyada hem de Açıkhava reklamları ile büyük bütçeler harcadılar.

YEREL SEÇİMLERDE BASKI SEKTÖRÜ BÜYÜK PASTAYI KAPTI

Türkiye'de yerel seçimler en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörünü etkiliyor. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve FESPA Eurasia’nın verilerine göre sektörde yerel seçimler genel seçimlerin 3 katı hareket getiriyor. Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılırken yerel seçimlerde aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşılıyor.

Bu yıl yerel seçimlerde ağırlıklı olarak tekstil malzemeye baskı yapıldı. Geçmiş seçimlerdeki gibi sokaklar brandalarla donatılmadı. Tekstil, kullanım kolaylığı, lojistiği ve geri dönüşümü nedeniyle tercih edildi.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY SAYISI FAZLA

Genel seçimlerden farklı olarak yerel seçimler tabana yayıldığı ve aday sayısının fazla olması sebebiyle kampanyalar açısından hayli hareketli geçti. Bu durum, başta reklam ve bası olmak üzere hediyelik sektöründe de yoğunluğa neden oldu. Genel seçimlere kıyasla, yerel seçimlerde baskı hacminde yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Örneğin, genel seçim döneminde 5 milyon metrekarelik bir baskı hacmi gerçekleşirken, yerel seçimlerde bu rakam 15 milyon metrekareye kadar çıktı.

SEÇİM YARIŞI BAŞA BAŞ OLAN ŞEHİRLERDE YAŞANDI

Yerel seçimlerde en yoğun seçim propagandasının yapıldığı yerler genellikle büyükşehirlerde yaşanıyor. Ancak, dikkate değer bir rekabetin olduğu küçük şehirlerde de seçim çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Seçim dönemlerinde yapılan harcamalarda büyük artış, pek çok sektörde hareketliliğe neden oldu. Özellikle tanıtım broşürleri, bayraklar, aday tanıtım materyallerinde hem hacim hem de ciro açısından da artış yaşandı. Branda ve folyoya göre tekstil baskı ve dijital mecraların payı arttı.

ADAY BAŞINA HARCAMA 10 MİLYON TL'Yİ BULDU

Adaylık alanlarına göre tanıtım için 1 milyon ile 10 milyon arasında değişen rakamlar harcanıyor. Bu rakam da 5 yıl boyunca elde edecekleri maaş veya gelirin onda birine denk geliyor. Türkiye’de belediye ve muhtar adaylıklarının sayısı hesaplandığında araçlar, baskılı ürünlere ek harcamalar ve tüm seçim kampanyaları düşünüldüğünde toplam 500 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor.