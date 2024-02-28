Arap şeyhleri Türk eriği için sıraya girdi! Kilosu çeyrek altınla yarışıyor

28 Şubat 2024 17:22 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:27

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden erik bu yıl erken hasat edildi. Türkiye'nin en erken erik hasadı Bursa'da yapıldı. Arap şeyhlerinin sofrasından eksik etmediği eriğin fiyatı dudak uçuklatıyor.

TANE ERİK 100 TL

İznik'te aile fertlerinin tamamının ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat ayı itibarıyla erik hasadına başlayan 25 yaşındaki Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaja göre 70 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

ARAP ŞEYHLERİ ÇUVALLA ALIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

KİLOSU ÇEVREK ALTINDAN PAHALI

Hasada devam ettiklerini belirten Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu" diye konuştu.

Kilosu altın fiyatlarıyla yarışan eriklere oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Ası, "Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL'dir" dedi.

'MARMARİS'TEN İZNİK'E GELDİM, LEZZETİ HARİKA'

Erken hasat papaz eriğini satın almak için Muğla'nın Marmaris ilçesinden İznik'e geldiğini belirten Özdemir Yiğit ise, "Sosyal medyada erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika" ifadelerini kullandı.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI NELER?

Mayhoş tadıyla yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan yeşil erik, tuzla beraber ekstra lezzetli hale geliyor. Ancak tuzla beraber yemek, eriği sağlık açısından tehlikeli hale getiriyor. Birçok faydası bulunan eriği tuzla yemek vücutta ödem oluşmasına, tansiyon yüksekliğine ve böbreklere aşırı yük binmesine sebep olabilir.

Faydaları ise şöyle:

Cildi yenileyen özelliğiyle anti-aging etkisi gösterir. Cilt lekelerini yok eder. Cilt tonu eşitsizliğini azaltır ve bağ dokusunu yeniler.

Ayran, yoğurt gibi gıdalarla birlikte tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırır. Bu da kemik ve diş sağlığına iyi gelir.

Ayrıca kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan yeşil erik, kan dolaşımını iyileştirip vücudun demir emilimini kolaylaştırır.

Lif bakımından oldukça zengin olduğu için kabızlığa iyi gelir.

Kalorisi düşüktür. Diyet listelerinde ara öğün olarak rahatlıkla yenebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaz nezlesine karşı vücudu korur.

Antioksidan kaynağı olması dolayısıyla kalbe de yararlıdır.

GEÇEN YIL 800 TL'DEN SATIŞA ÇIKMIŞTI

Yeşil erik 2023 yılının yazında tezgahlarda yerini aldığında, kilosu 800 ila 1000 TL arasında satışa sunulmuştu.