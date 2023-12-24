Yılbaşından bu yana 900 liralık fark! Uzman isimden altın piyasaları için kritik açıklama

24 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 11:59

Jeopolitik riskler bireysel yatırımcıdan merkez bankalarına kadar çok geniş bir yelpazede altına olan yatırımları artırdı. Fed’in Mart 2024 itibariyle faiz indirimlerine gideceği beklentisi sarı metalde ibreyi yeşile çevirdi. Yurt içinde gram altın fiyatlarının katlanması da özellikle küçük yatırımcının altına olan talebini artırdı. Gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin lira üzerindeki seyrine devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın piyasalarını yorumladı.

ALTIN YÜKSELİŞ YOLUNDA

ABD'den gelen son verileri Fed'in 2024'te parasal genişlemeye gideceği yönündeki bahisleri destekledi. Altın cuma günü ons başına 2.055 doların üzerine çıkarak rekor yüksek seviyesine yaklaştı.

ABD PCE fiyatları Kasım ayında piyasa beklentilerinin aksine beklenmedik bir şekilde %0,1 düştü. Ülkenin üçüncü çeyrek GSYH'sine ilişkin veriler Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimine ilişkin umutları güçlendirdi. Altın, düşük faiz oranları ortamının külçenin cazibesini artırması nedeniyle ikinci haftada da yükseliş yolunda ilerledi.

GRAM ALTIN 2 BİN LİRADA

Gram altın gelişmelere paralel olarak rekor seviyeleri test etmeye başladı. Dolar kurundan destek alan gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin lira üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 130 liradan satılıyor.

ALTIN 2 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Ekonomi Gazetesi Youtube kanalına konuşan Yıldırımtürk altın piyasalarını değerlendirdiği yorumunda şu ifadeleri kullandı: Altın fiyatında yukarı yönlü seyir hâlâ devam ediyor. Önceki haftaki Fed toplantısı öncesinde 1.976 dolara kadar gerileyen altın, Fed toplantısı sonrasında Powell’in yaptığı açıklamalar 2.000 doların üzerine yükselmesinde etkili oldu. Şu anda da 2.000 doların üzerinde devam ediyor. Diğer taraftan yine altını besleyen gelişmelerden birisi dolar endeksinin düşüyor olması ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ve dolar endeksindeki gerileme şu anda euro dolar paritesi bir onlara çıkmış durumda.

ENFLASYONA KARŞI YÜZDE 90 KAZANDIRDI

Özellikle yılbaşında yani 2023’ün başında altının iç piyasa fiyatı 1.100 liraydı. Şu anda 1.002 2.000 TL dediğimiz zaman neredeyse 900 liralık bir fark var. Enflasyona karşı %90 kazandırmış gibi görünüyor. Yani enflasyon %65 olmasına rağmen altının %90 gelmiş olması burada bir reel getiri elde etmesine neden oluyor.

Borsada da finansal okuryazarlığı yüksek olan insanların daha çok ilgi gördüğünü ve son dönemde de gençleri biraz ilgi görmesine rağmen hala şu anda orada da bir sıkıntı olmaya başladığını ve o nedenle de portföylerde %30 %40 altın bulundurulması gerektiğini, bu coğrafyada yıllardan beri altının bireysel yatırımları koruma kişisel koruma nedeniyle tercih edildiğini görüyoruz.