Yılın ilk karpuzu tezgahta! Dilim fiyatı baklava fiyatını geçti

10 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 10 Mart 2024 16:26

Yaz mevsiminin habercisi olan karpuz Ramazan öncesi pazar tezgahlarındaki yerini aldı. İran’dan ithal edilen karpuzlar pazarlarda satışa çıkarken, fiyatı resmen el yakıyor. Tanesi 400 lirayı bulan karpuzun fiyatı böyle olunca haliyle dilim usulü tadımlık satılıyor.

YAZ GELMEDEN ÇIKTI AMA DİLİM DİLİM SATILIYOR

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda kilosu 50 liradan satılan ve tanesi 300-400 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.

KİLOSU 50, TANESİ 300-400 LİRA

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu 50 liradan satışa sunulurken, karpuzdan talep edenler ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu.

KARPUZUN DİLİMİ BAKIN KAÇ LİRA?

Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.

Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.