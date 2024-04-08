Yuan kritik seviyenin altında düştü, Çin harekete geçti

08 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:04

Çin, güçlü dolar ve ekonomik aktivitenin zayıflamasıyla değer kaybeden yuana olan desteğini sürdürüyor.

SEVİYEYİ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çin Merkez Bankası (PBOC), yönetilen para birimi için günlük referans kurunu önceki seviyelere yakın şekilde dolar başına 7,0947 olarak belirledi. Bankanın bu hamle ile amacı kur istikrarını korumak oldu.

Oversea-Chinese Banking Corp. Stratejisti Frances Cheung, “Spot yuan gün içinde %2 sınırına yakın işlem görmeye devam edebilir. PBOC’nin bu noktada seviyeyi savunma niyeti güçlü olabilir” yorumunu yaptı.

EKONOMİK BÜYÜMEDE KARAMSAR TABLO

Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki beklentilerin bir sonucu olarak dolarda son dönemde görülen direnç, PBOC’nin yuanı sabit tutma hedefini daha da zorlaştırıyor. Para birimi ayrıca yatırımcıların Çin’in ekonomik büyüme beklentilerini olumsuz etkilemesiyle de baskı altına girdi.

Credit Agricole CIB Araştırma Müdürü Xiaojia Zhi, “Bence hem sabit hem de spot için volatilitenin artması yönünde baskı artıyor. Dolar güçlenmeye devam ederse PBOC’nin burada sert bir çizgi çizmesi giderek zorlaşabilir. Bununla birlikte, PBOC beklentileri yönetme konusunda dikkatli olmaya devam edecektir” yorumunu yaptı.