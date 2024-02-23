Yüksek kiralar yüzünden okula uçakla gidip geliyor!

23 Şubat 2024 16:17 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:28

Yüksek kiralar hemen her ülkenin en önemli sorunlarından biri. En çok da öğrencilerin belini büküyor.

Onlardan biri de evi Calgary'de olan Kanadalı üniversite öğrencisi Tim Chen. Okulu ise Vancouver kentinde yer alıyor. Normalde Vancouver'da bir ev kiralaması ve orada yaşaması gerekiyordu. Ama kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ev tutamadı.

OKULA UÇAKLA GİDİP GELİYOR!

Tim Chen, çözümü iki şehir arasında uçak yolculuğu yapmakta buldu. Sabah uçakla 1 saat 40 dakikada Vancouver'a gidiyor, akşam da yine uçakla Calgary'e dönüyor.

BİLET MASRAFI EV KİRALAMAKTAN DAHA UCUZ

İki şehrin arası havadan yaklaşık bin kilometre sürüyor. Yani Tim Chen okula gidip gelebilmek için 2 bin kilometreye yakın yolculuk yapıyor. Haftada 2 gün dersi olan Chen'in bilet masrafı ise bin 200 dolar tutuyor.

Uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu anlatan Chen, gidiş-dönüş biletlerini ortalama 150 dolara (yaklaşık 4 bin 600 TL) aldığını belirtti. Biletlerin aylık 1200 dolara (yaklaşık 37 bin 200 TL) denk geldiğini, Vancouver'da ortalama kiraların ise 2 bin 100 dolar (yaklaşık 65 bin 100 TL) civarında olduğunu söyledi.

900 DOLAR CEPTE KALIYOR

Vancouver'da ev tutması halinde ödeyeceği kire ise, 2 bin 100 doları buluyor. Böylece ayda 900 dolar, Chen'in cebinde kalıyor. Onu da kendisine okul harçlığı yapıyor. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, "Bu yöntemin kira ödemekten daha ucuz olduğunu ve tasarruf ettiğimi anladım" dedi.