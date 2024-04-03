Yurt dışı gelirleri radara alındı! Beyan süresini kaçırana yüksek cezalar yolda

03 Nisan 2024 13:30 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:46

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu! Fahiş zamlar durmadı, tüm ürünleri solladı

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu! Fahiş zamlar durmadı, tüm ürünleri solladı

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara kritik uyarı geldi. Gelir İdaresi yurt dışından elde edilen menkul sermaye gelirlerini bu kez radarına aldı. 5 Nisan Cuma günü sona eren Gelir vergisi beyanında süreyi kaçıranlara idari yaptırım uygulanacak.

Yurt dışından gelir elde edenleri izlemeye alan Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir vergisi beyan döneminin sonunda bildirimde bulunmayanlara yaptırım uygulayacak. Başkanlık, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirleri karşılıklı kontrol edilecek.

BEYANNAMELER ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİYOR

Mükellefler beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden doldurabiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlemler yapılabiliyor.

Beyanda bulunmak isteyen mükellefler vergi dairelerine gitmenin yanı sıra online olarak da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden hazır beyan sistemine giriş yapılıyor. Mükellefler sisteme, gib.gov.tr üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Kullanıcı T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girerek hızlı ve kolay bir şekilde beyan işlemini tamamlayabiliyor.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI VAR

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Gelir elde etmesine rağmen hiç beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek.

BEYANDAN MUAF OLAN MÜKELLEFLER DE BULUNUYOR

Kira geliri yıllık 21 bin liranın altında kalanlarla birlikte, beyandan muaf olacak mükellefler de var.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Konut kira gelirleri için 21 bin liralık istisnanın altında kalanlar gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Depremzedelere ikamet etmeleri için evlerini bedelsiz olarak veren ev sahipleri, depremzedelere verdikleri evler için 2023 yılıyla sınırlı olmak üzere kira geliri beyan etmeyecekler."