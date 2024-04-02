02 Nisan 2024 09:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:05
Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni karar!
Yurt dışında yaşayan ve yurda dönerken yanlarında cep telefonu getiren Türk vatandaşlarının kayıtsız kullanım süresi değişti.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni kararı açıkladı.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.
180 GÜNE ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.
Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr