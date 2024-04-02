Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni karar!

02 Nisan 2024 09:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:05

WhatsApp tepeden tırnağa değişti! Sadece bu telefonlara geldi... İşte yeni hali

WhatsApp tepeden tırnağa değişti! Sadece bu telefonlara geldi... İşte yeni hali

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni kararı açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

180 GÜNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.