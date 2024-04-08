Yüz binlerce emeklinin promosyon çıkmazı! Ödemeyi alamıyorlar

08 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:00

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

Emekli promosyonlarında yapılan güncelleme hem kamu bankaları hem de özel bankalarda rekabeti arttırdı. Bankalar arasında emekli yarışı hızlanırken ödenen promosyon tutarları da 20 bin liraya kadar çıktı. Emekli maaşını alan bir kesim var ki emekli promosyonlarına yapılan zamlardan hiç yararlanamıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINI ORADAN ALAN YARARLANAMIYOR

Özellikle bulundukları yerlerde banka olmayan, hatta okuma yazması olmayıp bankamatik kullanmayı bilmeyen ileri yaş emeklilerin maaşlarını aldığı PTT bu kampanya furyasına dahil edilmedi. TELE 1’in haberine göre emekli promosyonunda PTT’den yapılan emekli maaş ödemeleri kapsam dışı bırakıldı.

KİMİ MAAŞLARINI TAŞIDI AMA…

Yıllardır maaşlarını PTT’den alan yüz binlerce emekli küçük de olsa bir miktar PTT’den ödeme alabiliyordu. PTT’den maaş alanların bir bölümü promosyon almak için maaşını kamu ya da özel bankalara taşıdı. Ancak bulunduğu yerde banka olmayan yerlerde maaşlarını PTT’den çekenler promosyon kampanyalarından faydalanamadı.

KAPSAM DIŞI BIRAKILMALARI EMEKLİYİ MAĞDUR EDİYOR

Emeklinin yarasına merhem olan promosyon ödemelerinde PTT’nin kapsam dışı bırakılması mağduriyet oluşturuyor. Yıllar önce promosyon kampanyasında yer alan PTT kampanyaya dahil edilmemesi emekliye can suyu olacak ödenmemesine neden oluyor.

İLERİ YAŞ EMEKLİLERİ VE KÖYLERDE BAŞKA ÇARE YOK

Yeni emeklilik sürecinde ilk maaş ek bir bildirimde bulunulmaması halinde devlet tarafından otomatik olarak PTT’ye atanıyor ve maaşları bu kurumdan alınıyor. . Bu nedenle PTT, Türkiye’de en çok ileri yaşlı emeklinin maaşını aldığı kurum olarak bilinirken, bazı durumlarda ise ATM kullanmayı bilmeyen ve köyünün civarında yalnızca PTT bulunan emekliler, maaşlarını gişeleri kullanarak çekiyor.

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Söz konusu durumlar, promosyon ödemesi için başka bankalara maaş taşıma konusunu imkansız hale getirirken, eski yıllarda olduğu gibi PTT’den promosyon almak isteyen emekliler hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor.

EN SON 2020 YILINDA PROMOSYON ÖDEMİŞTİ

PTT, son olarak 2020 yılında emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası duyurmuş ve maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan alacağını taahhüt eden emeklilere, 3600 TL ödeme yapılacağını belirtmişti.