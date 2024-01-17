Yüz binlerce memuru ilgilendiren ek zam talebi! Bakan Işıkhan'a iletildi

17 Ocak 2024 22:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 22:18

TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamındaki taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Talepler arasında, sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi ve kamu işçilerine refah payı verilmesi de bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'ndaki sendika genel başkanlarını makamında ağırladı.

Yaklaşık iki saat süren ve basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Ergün Atalay bakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay, mayıs ayında imzalanan protokolle kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemi mali ve sosyal haklarının belirlendiğini hatırlattı.

"ORTADA ÜCRET DENGESİZLİĞİ VAR"

Sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını, 2023'ün ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45, ikinci altı ayında yüzde 15 artış yapıldığını hatırlatan Atalay, sunları söyledi:

"O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama aradan geçen süredeki enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."

"ENFLASYON SÜREKLİ FARKLI ÇIKIYOR"

Enflasyonun her geçen ay yükseldiğini ve bu belirsizlik nedeniyle işyerlerinde ücret dengesinin ve iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, "Sözleşmelerimiz ocak ayında başlayıp, şubat, mart, haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde başlayanlarla devam ediyor. Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, şubat ayına başka, mart ayına başka bir enflasyon oranı çıkıyor" dedi.

"NEFES ALDIRACAK SÖZLEŞME YAPILSIN"

Kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getiren Atalay, "Sayın Bakan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, önümüzdeki hafta bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bundan önceki gayrı resmi toplantıydı. Bu akşam kamu koordinasyon kuruluyla resmi toplantı yaptık. Ücretlerimiz öyle eridi ki. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90'ların üzerinde. Haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler." diye koştu.