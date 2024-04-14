Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı? Kira sözleşmelerinde yeni dönem

14 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:37

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

Hükümetin önümüzdeki dönemdeki programında ekonomi büyük yer tutacak. Kripto para düzenlemesi ve emekli maaşları gibi konularla beraber yaklaşık 2 yıldır uygulanan yüzde 25 kira zam sınırının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor.

KİRA SÖZLEŞMELERİ MASADA

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu’nda Gündeme gelecek konulardan biri de ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenleme olacak.

KAYIT DIŞI KİRAYA DARBE

Kira sözleşmelerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılmasını öngören düzenleme gündeme gelecek. Söz konusu değişiklikle, kira işlemlerinin daha kolay ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, bu sistemle kayıt dışı işlemlerle aktif bir şekilde mücadele edileceğini belirtti. Şimşek kayıtlı işlemler ile vergi kaçakçılığının da önüne geçileceğini ifade etti.