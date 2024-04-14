Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı? Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Meclis, bayram sonrası yoğun bir programla haftaya başlayacak. "Kira zam sınırı kalkacak mı?" sorusu ise milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde.
Hükümetin önümüzdeki dönemdeki programında ekonomi büyük yer tutacak. Kripto para düzenlemesi ve emekli maaşları gibi konularla beraber yaklaşık 2 yıldır uygulanan yüzde 25 kira zam sınırının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor.
KİRA SÖZLEŞMELERİ MASADA
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu’nda Gündeme gelecek konulardan biri de ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenleme olacak.
KAYIT DIŞI KİRAYA DARBE
Kira sözleşmelerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılmasını öngören düzenleme gündeme gelecek. Söz konusu değişiklikle, kira işlemlerinin daha kolay ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, bu sistemle kayıt dışı işlemlerle aktif bir şekilde mücadele edileceğini belirtti. Şimşek kayıtlı işlemler ile vergi kaçakçılığının da önüne geçileceğini ifade etti.