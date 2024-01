Emekli zammında bir umut daha var! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

17 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:25

2024 yılı başında açıklanan enflasyonla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 zam kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise enflasyona göre yüzde 37,57 zam oranına hak kazanmıştı. Günlerdir kamuoyunda hükümetin işçi ve Bağkurlu’nun zammında bir iyileştirme yapıp yapmayacağı konuşuluyordu. Aradaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hükümet önemli bir adım attı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5’lik ek zammı açıkladı. Buna göre bu emeklilerin zam oranı yüzde 42, 6’ya çıkmış oldu. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıldı.

Memur emeklisi ile diğer emekliler arasındaki maaş farkı kapanmadı. Ancak temmuzda uygulanacak oranla eşitlemenin sağlanması bekleniyor. Peki, Ek zam SSK ve Bağkur emeklisini memnun etti mi? SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, hem emekliye verilen yüzde 5 ilave zammı hem de en düşük emekli aylığındaki artışı TGRT Haber’den Ahmet Sözcan’a değerlendirdi.

ZAM EMEKLİYİ MEMNUN ETTİ Mİ?

İsa Karakaş yapılan zammın emekliyi memnun etmediğini belirterek, “Sosyal medyaya baktığımızda memnun etmediğini görüyoruz. Gerçekten tatmin etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü emeklinin meselesi denkleştirme yani yüzde 2 ya da 5 değildir. Emeklinin beklentisi vaatlerin yerine getirilmesidir. Vaatler yerine getirildi mi? Getirilmedi. Verilen sözler yerine getirildi mi? Getirilmedi. Bir de tutturmuşuz eşitleme diye bir formülden bahsediyoruz. Geçen hafta bahsettiğimiz denkleştirme gerçekleşti. Ama biz bu formülü savunuyoruz anlamına gelmiyor. Gerçekten emeklilere baktığımız zaman açlık sınırı bir 14 bin 500 TL, ilerleyen dönemde daha da artacak. 10 bin TL ile emeklinin geçinmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Neden memur emeklilerinin zammı ile denkleştirme yani yüzde 2-3 ile uğraşıyoruz. Emeklinin yaşam standardı bellidir. Dolayısıyla refah payının verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Türkiye yüzde 4 oranında büyüyor. Hani refah payı. Yüzde 49, 25 zam alacak memur emeklilerine sıfır refah payı mı olacak?” diye konuştu.

"TEMMUZDA SIFIR REFAH PAYI ANLAMINA GELİYOR"

Emeklilerin zam oranlarını ortaya koyan bir hesaplama yapan İsa Karakaş, refah payına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Seçime giden bir hükümetin refah payı vermemesi gibi bir durumu göze alamayacağını belirten Karakaş, “Yüzde 37,57’ye 5 puan verdiğin zaman, yüzde 42,57 olacak. Memur emeklisi de yüzde 49,25 oldu. Temmuz ayında denkleşecek deniyor. Bu şu anlama geliyor: Temmuz ayında ben size sıfır refah payı vereceğim anlamına geliyor. Temmuz ayında tüm emekliler yüzde 67-68 bandında eşitlenecek. Burada çok yanlış hesap yapıldığını söyleyebiliriz. Seçime giden bir hükümet bugünden ben size sıfır refah payı veriyorum demez. Yapılan bu formül temmuzda sıfır refah payı anlamına geliyor ki bunu başka şekilde okumak mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“EŞİTLİKTEN DOĞAN BİR ADALETSİZLİK DE OLUYOR”

Emekliler arasında da eşitliksizlik olduğu dile getirilirken, aslında bundan doğan bir adaletsizliği de olduğunu dikkat çeken İsa Karakaş, “En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Tüm emeklilere önce oransal zammı uyguluyoruz. Buna göre, kök maaşı 4 bin lira olan kişiye baktığımızda, 42,57 uyguladığımızda maaşı 5 bin 447’ye yükseliyor. Ama kök maaşı 7 bin lira olan kişiye verilen oransal zammı uyguladığında 9 bin 980 lira oluyor. Yani az prim ödeyenle çok prim ödeyeni aynı potaya koymuş oluyorsunuz. Yani burada adaletsizlik doğuyor” dedi.

MEMUR EMEKLİSİNDE DURUM NE?

En düşük memur emeklisinin maaşının 14 bin civarında olduğunu dikkat çeken Karakaş, “En düşük memur emeklisine yüzde 49,25 zam uygulanacak. Bu durumda en düşük memur emeklisi ile en düşük emeklinin maaşı arasında dağ gibi uçurum olacak. Bu da sendikanın bir anlamının kalmadığını gösteriyor. Yani Temmuzda alınacak zam yüzde 67 ise bu tüm emeklilere uygulanınca toplu sözleşme zammının da bir anlamı kalmamış oluyor. Sıfır refahtan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“10 BİN TL’LİK EN DÜŞÜK MAAŞ KESİNLEŞMEDİ, BİR UMUT DAHA VAR”

10 bin TL zam bu şekilde kalır mı? sorusuna da İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak kesinleşmediğini belirtti. Karakaş hala bir umut var diyerek en düşük emekli maaşı alanlar için geçmişten örnekler vererek son anda değiştirilen maaşlar olduğunu hatırlattı. Karakaş, “Geçen yıl yüzde 25 lira açıklanmıştı. Aradan 1 gün geçmeden oran yüzde 30’a çıkarılmıştı. Henüz yasalaşmadı. Her an her şey değişebilir. Ekonomi yönetiminin çok sıkı hareket etmesinden dolayı bu karışıklık oldu. Hala ümit var. Yasalaşana kadar her şey değişebilir.” dedi.

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Karakaş, zamlı maaşların yatırılacağı tarihe ilişkin de bilgi verdi. Karakaş, Önümüzdeki hafta SSK emeklisi alır. Şubat’ın ilk haftasında da Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını alır.” dedi.