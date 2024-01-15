Zamlı memur ve memur emeklisi maaşı hesaplara geçiyor! Yüzde 49,25'lik artış ödemelere yansıyacak

15 Ocak 2024 11:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:24

Milyonlarca memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarına kavuşuyor. Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkını da içeren yüzde 49,25’lik artış bugün hesaplara yansıtılacak. 14 günlük memur maaş farkı için takvim henüz net değil ancak ay sonuna kadar ödemelerin yapılması planlanıyor.

TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, zamlı maaşların bugün hesaplara aktarılacağını belirterek "1 ila 14'ü arasında maaş farkı alacaklar. Bu maaş farkları da muhtemeldir ki ay sonuna kadar kamu görevlilerinin hesaplarına yatırılacak" bilgisini verdi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ZAMMI

Kamu görevlileri ocak ayı bordrolarında ek bir kalem de görecek. Öğretim Görevlisi Zengin, “Bu kapsamda daha önce 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi yeni dönemde 7. dönem toplu sözleşmesine göre her ay ödenecek. Geçen dönem 3 ayda bir 1080 lira ödeniyordu, aylık olarak 360 liraydı. Yeni dönemde ocak ayı itibariyle bordrolarda toplu sözleşme ikramiyesi de 360 liradan 530 liraya yükseldi.” dedi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ 25 OCAK’TAN SONRA ZAMLI ALACAK

SSK emeklikleri 17 Ocak Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.