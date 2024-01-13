Zamlı tarife yürürlüğe girdi: Taksiye adım atmanın bedeli 90 TL

13 Ocak 2024 10:51 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı sonrası İstanbul’da ticari taksi tarifelerini yüzde 28.09 zamlandırdı. Taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasıyla dün gece yarısından itibaren zamlı ücretler yürürlüğe girmiş oldu.

EN KISA MESAFE 90 LİRA

Zammın uygulanmasıyla taksilerde indi-bindi ücreti 70 liradan 90 liraya çıktı. Taksimetre Kilometre başına 17.62 lira yazıyor.

İŞTE YENİ TARİFE ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu.

VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 18 ZAM

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma da zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.