Zengezur Koridoru'nda Türkiye detayı: Çin pazarının kapıları açılacak

13 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:05

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batı illeri arasında kara bağlantısını Zengezur Koridoru ile sağlanacağını ifade eden Nahçıvan Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ceyhun Mahmudov, Türkiye’nin de Rusya ve Çin pazarları ile bağlantı kuracağını anlattı.

TÜRK İŞ İNSANLARININ MESAFESİ KISALACAK

Azerbaycan ordusunun 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın ardından topraklarını işgalden kurtarmasıyla Zengezur Koridoru'nun öneminin arttığını kaydeden Mahmudov, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin çok önemli hale geldiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan konusunda aynı siyaseti izlediğini hatırlatan Mahmudov, Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'ın Sünik bölgesinin gelişimini sağlayacağını vurguladı. Zengezur Koridoru'nun bölgesel önemine işaret eden Mahmudov, "(Bu koridor) Hem Azerbaycan için hem Türkiye için ve Nahçıvan için çok önemlidir. Bu yol Orta Asya, Azerbaycan ya da Rusya pazarına girecek Türk iş adamlarının mesafesini kısaltacak. Burada 400 kilometrelik yolun kısaltılmasından bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahmudov, Zengezur Koridoru'yla Azerbaycan ile Türkiye arasında ilk kara bağlantısının sağlanacağına dikkati çekerek Türkiye'nin bu koridor üzerinden Azerbaycan pazarına direkt bağlanacağını söyledi.

TÜRKİYE ÇİN İLE BAĞLANTI KURACAK

Öte yandan söz konusu koridorla Türkiye'nin Azerbaycan üzerinden Orta Asya pazarına açılabileceğinin altını çizen Mahmudov, böylelikle Orta Asya ülkeleriyle dış ve ekonomik ilişkilerin gelişiminin sağlanacağını belirtti. Mahmudov, öte yandan Zengezur Koridoru'nun Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurumsallaşmasına katkı sağlayacağına işaret ederek TDT ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin tüm bölge için önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Zengezur Koridoru'yla Çin ile de bağlantı kuracağını aktaran Mahmudov, Türk mallarının Çin pazarına, Çin mallarının da Türk pazarlarına girmesinin sağlanacağını aktardı.

NAHÇIVAN LOHİSTİK MERKEZ OLACAK

Mahmudov, söz konusu koridorla Nahçıvan ile Azerbaycan arasında kara yollarının açılacağını belirterek "(Bu) 30 yıla yakın süredir ablukada olan Nahçıvan'ın ekonomik gelişimi için geniş zemin yaratacaktır. Nahçıvan burada lojistik merkezlerden birine dönüşecektir." değerlendirmesini yaptı. Mahmudov, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Pakistan ile de ilişkilerini geliştirmesi için büyük zemin oluşturacağını söyledi.

ERMENİSTAN EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'ı nasıl etkileyeceğine ilişkin Mahmudov, Zengezur Koridoru açıldıktan sonra bölgenin sürekli gelişiminin sağlanacağını kaydetti.

Mahmudov, söz konusu koridorun açılmasıyla bölgede birçok restoran, kafe ve otelin açılacağını dile getirdi. Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'dan geçmesi durumunda Ermenistan'ın demir yolu hatlarının uluslararası taşımacılığa açılacağını vurgulayan Mahmudov, Ermenistan'ın Sünik bölgesinin büyük gelişim göstereceğini vurguladı.

Zengezur Koridoru'nun açılması için yapılan çalışmalara değinen Mahmudov, "Zengezur Koridoru açıldıktan sonra, artık Nahçıvan'dan Sünik bölgesine geçerek yine Azerbaycan bölgesi olan Doğu Zengezur'la kara bağlantısı kurulacak. Burada tüneller var. Eskiden, Sovyet Birliği vaktinde bu hat işliyordu. Burada tünel ve kara yolu vardı. Bu kara yolu yeniden restore edildikten sonra istihdam için de geniş imkanlar yaratacak." diye konuştu.

Mahmudov, Zengezur Koridoru'yla "Batı Zengezur'un" Ermenistan'ın Sünik olarak adlandırdığı bölgeyle birleşeceğini, tren ve kara yollarının inşa edilmesi ve enerji hatlarının çekilmesiyle de Ermenistan'ın transit taşımacılıktan pay elde edeceğini, bunun Ermenistan'ın ekonomisi için büyük kazanç olduğunu söyledi.

TÜRKİYE RUSYA PAZARIAN AZERBAYCAN ÜZERİNDEN DAHİL OLACAK

Öte yandan Zengezur Koridoru hattından geçecek olan tarihi Culfa Tren İstasyonu'nun Azerbaycan ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Mahmudov, "Biz iki kardeş ülkeyi birbirinden ayırmıyoruz. Her ikisi için de bu yol önemli." dedi. Mahmudov, Türkiye'nin turizminde Rus vatandaşlarının öneminin büyük olduğuna işaret ederek "Culfa'daki mevcut tren yoluyla artık Türk iş adamları, Rusya pazarına dahil olacaktır.

Zaten Türkiye Rusya pazarına dahil. Harita üzerinden baktığımızda Türkiye Rusya pazarına Gürcistan üzerinden dahil oluyor ama gelecekte Zengezur Koridoru açıldığında Türkiye, Rusya pazarına Azerbaycan üzerinden dahil olacak. Bu yol daha da kısaldı." değerlendirmesini yaptı. Rusya pazarının Azerbaycan ve Türk iş insanları için büyük ham madde pazarı olduğunu kaydeden Mahmudov, Rusya'dan demir, kömür ve ağır metaller ithal edebileceklerini, bu nedenle Culfa tren istasyonunun önemli olduğunu söyledi.