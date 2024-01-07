Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu! İstanbul'da en ucuz tavan ücreti ne kadar?

07 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:28

Zorunlu trafik sigortasında yapılan son fiyat değişikliklerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yayımladı. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifeleri belli oldu.

YÜZDE 10 ARTIRILDI

Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor. Tavan fiyat da her ay belli oranda artıyor. Bu oranlar belli periyotlarla artarken arada seyyanen zamlar da uygulanıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, verilerine göre, Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

LİMİT HER YIL DEĞİŞİYOR

Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

İSTANBUL’DA EN UCUZ 3 BİN 706 LİRA OLDU

1 Aralık 2023 itibarıyla İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 369 liraydı. 1 Ocak 2024 itibarıyla 3 bin 706 lira olarak belirlendi. Yine sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani 20 bin 215 liralık en yüksek tutar da 22 bin 236 liraya çıktı.

İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsü aralık sonuna kadar 4’üncü basamak üzerinden sigorta yaptırdığında tavan poliçe fiyatı 7 bin 412 lira olarak uygulanıyordu. 1 Ocak’ta zamla 8 bin 153 liraya yükseldi. Sigorta şirketleri belirlenen tavan tutarın üzerinde poliçe kesemiyor. Ancak sigortacılar arasındaki rekabetle daha düşük fiyat veren olabilir. Bunun için 2-3 sigorta acentesinden bilgi almakta fayda var.