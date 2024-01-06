AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller

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AK Parti'de adaylar belli oluyor

12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 belediye başkan adayının duyurulacağı toplantıda, İstanbul dahil birçok ilin adayları kamuoyuna açıklanacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.