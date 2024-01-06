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    • 06-01-2024 13:58

    AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Yarınki toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da duyurulması bekleniyor. İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller...
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    Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine (yerel seçim) kilitlenmiş durumda.

     

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    Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adayları için istişareler sürüyor.

    Seçmenin büyük bir merakla beklediği AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtma etkinliği, pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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    AK Parti'de adaylar belli oluyor

    12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 belediye başkan adayının duyurulacağı toplantıda, İstanbul dahil birçok ilin adayları kamuoyuna açıklanacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

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    Belediye başkan adayları açıklanacak iller belli oldu

    Pazar günkü toplantıya AK Parti Genel Merkezi tarafından çağırılan iller belli oldu. Bu kapsamda yarın belediye başkan adayları açıklanacak illerde ortaya çıktı.

    İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller;

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    5

    Artvin

     

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    6

    Aydın

     

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    7

    Balıkesir

     

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    8

     Bayburt 

     

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    9

    Bingöl

     

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    10

    Bitlis 

     

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    11

    Bursa

     

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    12

    Çanakkale

     

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    13

    Çankırı

     

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    14

    Denizli

     

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    15

    Düzce

     

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    16

    Edirne

     

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    17

    Elazığ

     

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    18

    Eskişehir

     

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    19

    Erzurum

     

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    20

    Isparta

     

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    21

    Giresun

     

    ...
    22

    İstanbul

     

    ...
    23

    Kastamonu

    ...
    24

    Kocaeli

     

    ...
    25

    Mardin

    Mardin

     

    ...
    26

    Muğla

     

    ...
    27

    Ordu

     

    ...
    28

    Rize

     

    ...
    29

    Samsun

     

    ...
    30

     Sinop

     

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    31

    Tokat

     

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    32

    Yalova.

     

    Kaynak : Yeni Şafak
    Etiketler
    AK PartiAdayRecep Tayyip Erdoğan
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