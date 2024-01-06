AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine (yerel seçim) kilitlenmiş durumda.
Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adayları için istişareler sürüyor.
Seçmenin büyük bir merakla beklediği AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtma etkinliği, pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK Parti'de adaylar belli oluyor
12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 belediye başkan adayının duyurulacağı toplantıda, İstanbul dahil birçok ilin adayları kamuoyuna açıklanacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
Belediye başkan adayları açıklanacak iller belli oldu
Pazar günkü toplantıya AK Parti Genel Merkezi tarafından çağırılan iller belli oldu. Bu kapsamda yarın belediye başkan adayları açıklanacak illerde ortaya çıktı.
İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller;
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Edirne
Elazığ
Eskişehir
Erzurum
Isparta
Giresun
İstanbul
Kastamonu
Kocaeli
Mardin
Mardin
Muğla
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Yalova.