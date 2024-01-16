10 numara Japon! Galatasaray'da liste başı Daichi Kamada

16 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:13

Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve yarışı veren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Orta saha ve sol bek bölgesine öncelik veren Galatasaray'da 10 numaraya da bir hamle yapılması planlanıyor.

10 NUMARAYA DAİCHİ KAMADA

Sarı-kırmızılılar, takımda yaşanacak ayrılıklara bağlı olarak 10 numaraya da takviye yapacak.

NTV Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesi için listenin başında İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Daichi Kamada yer alıyor.

Galatasaray, sezon başında da Japon yıldız için nabız yoklamıştı.

22 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Daichi Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı. Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Japon futbolcu kariyerinde daha önce VV St. Truiden ve Sagan Tosu formalarını giydi.