10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu! Sosyal medya yıkıldı

14 Mart 2024 17:32 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:33

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz temsilcisi Porto’yu rövanş maçında taraftarı önünde penaltı atışları sonucu eleyen Arsenal, 14 yıl aradan sonra adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

"ARSENAL, ODEGAARD'I TRANSFER EDERSE, ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK"

Martin Odegaard'ın 2014'de Norveç ekibi Stromgodset'in ikinci takımında oynadığı dönemde 101 Great Goals adlı X hesabından yapılan gönderide, "Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

10 YIL ÖNCE ATILAN ODEGAARD TWEETİ ŞAŞIRTTI!

Karşılamada sergilediği performansın yanı sıra seri penaltılarda attığı golle galibiyette pay sahibi olan Arsenal'ın 25 yaşındaki Norveçli kaptanı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan tweet maçın ardından sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede büyük ses getiren paylaşım binlerce etkileşim aldı. İşte o paylaşım:

"SEN KAHİN MİSİN?"

Arsenal'in çeyrek final biletini almasıyla yeniden gündeme gelen tweete ilginç yorumlar geldi.

10 yıl önce atılan tweet için "Zaman makinası icat edilmiş, Sen kahin misin? Geleceğe giden birisi Arsenal'ın çeyrek finale yükseldiğini gördükten sonra bu tweti atmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

2015'TE REAL MADRİD'E İMZA ATTI

22 Ocak 2015'te Stromgodset'ten 2.8 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Odegaard ilk olarak İspanyol ekibinin altyapı takımı Castilla'da forma giydi. Genç futbolcu, İspanyol kulübü tarafından sonraki dönemde Heerenveen, Vitesse ve Real Sociedad'a kiralandı.

2021'DE ARSENAL'A TRANSFER OLDU

Real Madrid formasıyla yalnızca 11 maça çıkabilen Norveçli futbolcu, Ocak 2021'de kiralık olarak gittiği Arsenal'e takip eden yaz transfer döneminde 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

KAPTAN ODEGAARD'IN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO'YA YAKIN

Premier Lig ekibindeki performansı ve liderlik özelliğiyle kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki yıldız futbolcu çıktığı 141 maçta 33 gol atarken 23 de asist yaptı.

Norveçli orta saha, bu sezon oynadığı 36 maçta gösterdiği 9 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken isimlerin başında geldi.

Arsenal ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Martin Odegaard, Norveç Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

Milli formayı 55 maçta terleten yıldız orta saha 3 kez fileleri havalandırırken 10 kez de gol pası verdi. Odegaard'ın güncel pisaya değeri 90 milyon Euro civarında gösteriliyor.