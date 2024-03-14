2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi Haziran ayında yapılacak

14 Mart 2024 20:32 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:39

Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarih belli oldu! Fenerbahçe Spor Kulübü'nde heyecanlı bekleyiş başladı. Futbol severler "2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sorusunu?" merak ediyor. Detaylar haberimizde!

2024 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HAZİRAN AYINDA

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 yılında Haziran ayında gerçekleştirilecek. Her üç yılda bir yapılan seçimler, kulübün yönetimini ve geleceğini belirlemek adına büyük öneme sahip. Fenerbahçe camiası, bu önemli tarihi heyecanla bekliyor.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası'ndaki görevinden istifa ederek Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık adaylığı için kolları sıvadı. Yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Saran, taraftarlarına umut verdi. Ancak resmi başkan adaylığı açıklaması henüz gelmedi.

Saran'ın, Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğu için yarışıp yarışmayacağı merakla bekleniyor. Saran'ın adaylığı halinde, kulübün geleceği ve yapılacak seçimlerdeki dinamiklerde önemli bir değişiklik olabilir. Taraftarlar, bu süreci heyecanla ve dikkatle takip ediyor.