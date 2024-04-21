5 yıldızıyla sözleşme yenileyen Galatasaray'da Okan Buruk harekatı!

21 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:21

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ilk yılında rekorlar kırarak şampiyon olan Okan Buruk ile birer yıllık anlaşma yapılıyordu.

TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Cimbom'da bu sezon da mutlu sona yakın olan tecrübeli teknik adam bütün konsantrasyonunun şampiyonluğa verdi. Buruk’un sezon bitmeden kontrat konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ifade edildi.

YÖNETİME SEÇİM JESTİ

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayı sonunda yapılacak seçimli genel kurul için yönetimin böylece elini rahatlatmak isteyen Buruk’un bu hareketinin çok büyük takdir gördüğü kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK SEÇİLİRSE 2 YILLIK İMZA ATACAK

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in yeniden seçilmesi halinde Okan Buruk ile bir senelik değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istediği ortaya çıktı. Başarılı teknik adama ciddi bir zam yapılacağı da belirtildi.

BU SEZON LİGDE 1 KEZ KAYBETTİ

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında bu sezon ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 28’ini kazanan sarı-kırmızılıların teknik patronu 3 beraberlik alırken, sadece bir yenilgi gördü.

SEÇİM 25 MAYIS'TA

Galatasaray’da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi’nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını duyuruldu.