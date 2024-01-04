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    • 04 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:08

    7 gollü müthiş maçta Girona, Atletico Madrid'i devirdi

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında sezonun sürpriz ekibi Girona evinde Atletico Madrid'i konuk etti. 7 golün atıldığı harika maçı Girona, son dakika golüyle 4-3 kazandı.

    7 gollü müthiş maçta Girona, Atletico Madrid&#039;i devirdi
    Atletico Madrid, Girona, La Liga

    La Liga'da zirveyi Real Madrid ile paylaşan Girona, Atletico Madrid'i konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazanmasını bildi.

    Girona'ya galibiyeti getiren goller 2. dakikada Valery Fernandez, 26. dakikada Savio, 39. dakikada Daley Blind ve 90+1. dakikada Ivan Martin'den geldi.

    Atletico Madrid'de Alvaro Morata'nın hat-trick'i puana yetmedi.

    GIRONA, REAL MADRID İLE ZİRVEDE!

    Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran Girona, aynı puanla zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdürdü. Atletico Madrid ise 38 puanda kaldı.

    Girona ligde gelecek hafta Almeria deplasmanına çıkarken Atletico Madrid, Granada'ya konuk olacak.

    Haberler>Futbol>7 gollü müthiş maçta Girona, Atletico Madrid'i devirdi
    Etiketler
    Atletico MadridGironaLa Liga
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