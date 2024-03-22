22 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:14
9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı
İtalya’da gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik taciz suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Robinho tutuklandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya’nın Milano kentinde 2013 yılında gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik toplu tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası almıştı.
CEZASINI ÜLKESİNDE ÇEKECEK
Olayın ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi de 2017 yılında cezanın kendi ülkelerinde de geçerli olmasını kararlaştırmıştı. 9 yıllık cezasının ülkesinde çekmesi kararlaştırılan Robinho, Brezilya’nın Santos kentinde yaşadığı evinden alınarak tutuklandı.
Futbolculuk kariyerinde Avrupa’da Real Madrid, Manchester City, Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Robinho, Türkiye’de de Sivasspor ve Başakşehir’de oynamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı