A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

19 Mart 2024 21:14 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:26

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, devamında ise iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı.

YENİ OYUNCULAR ALKIŞLANDI

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncular, takıma yeni katılan Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan ve Oğuz Aydın’ı alkışladı.

HAMİT ALTINTOP DA TAKİP ETTİ

Ay-Yıldızlıların yaptığı antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.