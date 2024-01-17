İtalyan devinden Abdülkerim Bardakcı'ya kanca

17 Ocak 2024 14:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:16

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı milli stoper Abdülkerim Bardakcı ilk sezonunda 33 maçta sağladığı 3 gol ve 3 asistlik katkının yanı sıra gösterdiği etkili performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

Abdülkerim bu sezon sarı-kırmızılı ekipte performansını en çok arttıran isimlerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

MİLAN KANCA ATTI

Avrupa, lig ve milli takımda gösterdiği etkileyici savunma performansı ve hücumdaki etkili rolüyle birlikte gelen golcü kimliğiyle de öne çıkan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacıya İtalya'dan talip çıktı.

BUONGİORNO OLMAZSA ABDÜLKERİM

İtalyan basınınında yer alan habere göre; Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile masaya oturacak.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan başarılı futbolcusu için isteyeceği bonservis bedeli de duyuruldu. Cimbom, milli stoperi için en az 20 milyon Euro talep edecek.

RUS EKİPLERİ DE PUSUDA

Milan'ın transfer gündemine gelen Abdülkerim Bardakcı için Rus kulüplerinin de devrede olduğu ve Milano temsilcisinin elini çabuk tutması gerektiği ifade edildi.

30 MAÇTA 4 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civaronda gösterilen 29 yaşındaki milli stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı. Abdülkerim bu maçlarda 2547 dakika sahada kalırken 4 golle takımına skor katkısı da sağladı.