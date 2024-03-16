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16 Mart 2024 19:12 - Güncelleme : 16 Mart 2024 19:13

Acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen 50 yaşlarında bir kadın caddenin karşısına geçmek istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Kamyonun çapması sonucu ağır yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - 2. Resim

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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