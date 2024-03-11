Acun Ilıcalı Fenerbahçe-Pendik maçı sonrası isyan etti: Yalvarıyorum!

11 Mart 2024 09:10 - Güncelleme : 11 Mart 2024 09:25

İngiltere Championchip ekiplerinden Hull City'nin sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile Pendikspor ardasında dün oynanan maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Pendiksporlu futbolcuların maç içinde kendilerini çok sık yere attıklarını ve zamandan çaldıklarını ancak bunun Türk futbolunun genel bir sorunu olduğunu ifade etti.

"Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor!" ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarına ilişkin de ara sıra gündeme gelen bir çözüm önerisini yineledi:

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada. Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."

"OYUNU BOZMAK ÜZERİNE BİR SİSTEM?"

"Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var!"

TFF'YE SESLENDİ: YALVARIYORUM!

"Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu; Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez! Oyuncunun karnına top geliyor, sağlık ekibi sahaya giriyor, niye? 'Geçmiş olsun' mu diyecekler?"

YABANCI HAKEM ÖNERİSİ

"Bugün Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. 1 yıldır söylüyorum; akşamları hakemlerin yanlış kararları üzerine komplo teorileri üreterek yaşamak istemiyorsak, hakemleri değiştireceğiz. Huzur isteniyorsa tek çözüm var; yabancı hakem getireceksiniz. Herhangi bir takım için konuşuyorum; niyeti bozmuş bir hakem grubu bir takıma dikkat ederse kornerlerde 2-3 penaltı bulur, dikkat etmek istemezse hiç bulmaz. VAR, atomik bir güç haline geldi. Her ortada itme-çekme oluyor zaten."