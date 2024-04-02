02 Nisan 2024 16:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:50
Ali Koç tarihi kongreye Osayi Samuel ile birlikte geldi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi. Başkan Koç, stadyuma Osayi Samuel ve İsmail Kartal ile çıktı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri; Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyuncular Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte stada geldi.
KONGRE ÜYELERİNDEN OSAYİ SAMUEL TEZAHÜRATI
Tribünlerden Osayi Samuel için tezahüratlarda bulunuldu.
Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Üyeler, İsmail Kartal’a da uzun süre tezahüratta bulundu.
LİGDEN ÇEKİLME GÖRÜŞECEK
Bugünkü toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek.
Kaynak: TGRT Haber