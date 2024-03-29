29 Mart 2024 20:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:50
Ali Koç'tan Süper Kupa maçı çağrısı! "Bilet almayın"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Nisan pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarlarına flaş bir çağrıda bulundu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyleyerek çağrıda bulundu.
"2 NİSAN'I BEKLEYİN"
Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un bu sözleri 2 Nisan'da Süper Kupa maçıyla ilgili bir karar alınabileceği şeklinde yorumlandı.
Kaynak: TGRT Haber