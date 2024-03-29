Ali Koç'tan Süper Kupa maçı çağrısı! "Bilet almayın"

29 Mart 2024 20:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:50

Son dakika! Ali Koç'a tam destek! Göreve devam ediyor

Son dakika! Ali Koç'a tam destek! Göreve devam ediyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyleyerek çağrıda bulundu.

"2 NİSAN'I BEKLEYİN"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un bu sözleri 2 Nisan'da Süper Kupa maçıyla ilgili bir karar alınabileceği şeklinde yorumlandı.