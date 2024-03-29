Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>Ali Koç'tan Süper Kupa maçı çağrısı! "Bilet almayın"
29 Mart 2024 20:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:50

Ali Koç'tan Süper Kupa maçı çağrısı! "Bilet almayın"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Nisan pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarlarına flaş bir çağrıda bulundu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Ali Koç&#039;tan Süper Kupa maçı çağrısı! &quot;Bilet almayın&quot;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyleyerek çağrıda bulundu.

"2 NİSAN'I BEKLEYİN"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un bu sözleri 2 Nisan'da Süper Kupa maçıyla ilgili bir karar alınabileceği şeklinde yorumlandı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...