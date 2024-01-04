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    • 04 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:17

    Alperen Şengün durdurulamıyor! 30 sayısı galibiyeti getirdi

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Brooklyn Nets maçına da damgasını vurdu. İşte detaylar...

    Alperen Şengün durdurulamıyor! 30 sayısı galibiyeti getirdi
    Nba, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Alperen Şengün

    NBA'de Houston Rockets ile Brooklyn Nets kozlarını paylaştı.

    Yıldız basketbolcu Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Rockets, Nets'i 112-101’lik skorla geçmeyi başardı.

    Bu sonuçla Rockets 17. galibiyetini alırken Nets 20. yenilgisini yaşadı.

    ALPEREN ŞENGÜN YİNE ŞOV YAPTI!

    Bu sezon gösterdiği performanslarla takımına liderlik eden ve All-Star olmayı hak eden Alperen Şengün, Brooklyn Nets galibiyetinde de yine başrol oynadı.

    Milli basketbolcu 30 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadeleyi tamamlayarak maçın en skorer ismi oldu.

    Ev sahibi ekipte Fred VanVleet 21 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Jalen Green 14 sayı, 8 ribaunt, Cam Whitmore 11 sayıyla oynadı.

    Nic Claxton'un 12 sayı, 13 ribaunt, Day'Ron Sharpe'ın 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Cameron Johnson 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 15 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

    LAKERS KAZANMAYI UNUTTU

    Sahasında Miami Heat'e 110-96 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste 3, son 10 maçta ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

    Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Jaime Jaquez 16 sayı, 8 asist, Bam Adebayo ve Nikola Jovic 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Lakers'ta Anthony Davis'in 29 sayı, 17 ribaunt, Austin Reaves'in 24 sayı, 8 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. LeBron James, 12 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadı.

    302 SAYILIK MAÇIN GALİBİ UTAH JAZZ OLDU

    Dört oyuncunun 30 sayı ve üstü performansa ulaştığı, uzatmaya giden maçta Utah Jazz, sahasında Detroit Pistons'ı 154-148 mağlup etti.

    Jazz'da Jordan Clarkson 36 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen 31 sayı, 7 ribaunt, Collin Sexton 25 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

    Pistons'ta ise Bojan Bogdanovic 36 sayı, 7 ribaunt, Cade Cunningham 31 sayı, 12 asist, Alec Burks 27 sayıyla mücadele etti.

    GECENİN SONUÇLARI

    Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 140-101

    Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 142-130

    Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 141-138

    Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 106-117

    Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 111-116

    Houston Rockets-Brooklyn Nets: 112-101

    Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 126-97

    New York Knicks-Chicago Bulls: 116-100

    Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 122-131

    Utah Jazz-Detroit Pistons: 154-148 (Uzatmada)

    Los Angeles Lakers-Miami Heat: 96-110

    Sacramento Kings-Orlando Magic: 138-135 (Uzatmada)

    Haberler>Futbol>Alperen Şengün durdurulamıyor! 30 sayısı galibiyeti getirdi
    Etiketler
    NBAHouston RocketsBrooklyn NetsAlperen Şengün
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