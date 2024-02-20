Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran iddia

20 Şubat 2024 16:52 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 16:53

Kariyerine Al-Nassr'da devam eden tecrübeli futbolcu Anderson Talisca dev kulüplerin transfer listesinde olmaya devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş’ta oynayan Anderson Talisca, Süper Lig'e damga vurmuştu.

Beşiktaş formasıyla taraftarlarına kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.

BREZİLYA BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Brezilyalı yıldız için Brezilya basınından sürpriz iddia ortaya atıldı. Bu sezon Al-Nassr ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız isim, 20 gol ve 4 asistle oynuyor. Brezilya basınının aktardığı habere göre Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönecek.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

2026 yılında Al-Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Talisca, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e yeniden imza atacak. Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin taraftara hediyesi olması beklenen Talisca'nın sezon sonunda Arabistan'dan ayrılacağı öne sürülüyordu.