Trabzonspor, Antalya'da skoru koruyamadı

14 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 18:04

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Fountas'ın golüyle öne geçen Bordo-mavililer, Yehezkel'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 37'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise puanını 29 yaptı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, "Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.