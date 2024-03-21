Ante Rebic'in ayrılık için şartı 2.5 milyon Euro!

21 Mart 2024 17:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:35

Beşiktaş'ın sezon başında Serie A devi Milan'dan transfer ederek 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ante Rebic beklenen performansı gösteremedi.

YOLLAR AYRILACAK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynanan son 8 maçta sadece 10 dakika süre alabilen Ante Rebic ile gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle yollarını ayırmak istiyor.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ BULURSA GİDECEK

Beşiktaş'ın Rebic'le vedalaşmasının önündeki en büyük engel oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaşı olarak gösteriliyor.

Sabah'ın haberine göre, Ante Rebic 2.5 milyon Euro olan ücretini kazanabileceği başka bir takım bulması durumunda ayrılığa sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYEBİLİR

Yıldız ismin söz konusu rakamı başka bir kulüpten almasının ihtimal dahilinde görünmediği vurgulanırken, Beşiktaş'ın tek seçeneğinin Rebic'in maaşının bir kısmını ödemek olduğu ifade edildi.

23 MAÇTA 1 GOL-5 ASİST

Bu sezon toplam 23 maça çıkan 30 yaşındaki Rebic, 691 dakika süre aldı ve 1 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.