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    • 06 Ocak 2024 23:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:05

    Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 11'de başlıyor!

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk maçına Arandina'ya karşı ilk 11'de başlayacak. Arda Güler'in maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 11&#039;de başlıyor!
    Arda Güler, Real Madrid

    Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle oynayamayan Arda Güler, ilk maçına çıkıyor.

    18 yaşındaki milli yıldız, Real Madrid'in Arandina ile oynayacağı maça 11'de başlıyor.

    REAL MADRİD'İN İLK 11'İ

    Kepa, Tobias, Carillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu.

    ARANDİNA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Arandina - Real Madrid Kral Kupası mücadelesi 6 Ocak Cumartesi günü 23:30'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

     

    Haberler>Futbol>Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 11'de başlıyor!
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    Arda GülerReal Madrid
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