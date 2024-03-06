Arda Güler'in kayıp ikizi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e benzerliğiyle şaşırtan kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerdeki kişinin Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bedelle transfer olan milli futbolcuya olan benzerliği şaşırttı.
İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.
Bir restoranda çalışan kişinin Arda Güler'e olan benzerliği taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa süre içinde viral olan videoya binlerce yorum yapıldı.
"BİRAZ DAHA YEDEK KALIRSA ARDA GÜLER..."
Türk taraftarlar, Arda Güler için 'kayıp ikiz kardeşi' esprileriyle göndermede bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
- Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benziyor.
- Arda Gülmez
- Real Madrid oynatmayınca garsonluğa başlamış.
- Biraz daha yedek kalırsa Arda Güler...