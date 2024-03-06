Arda Güler'in kayıp ikizi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

06 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 06 Mart 2024 16:00

İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.

Bir restoranda çalışan kişinin Arda Güler'e olan benzerliği taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa süre içinde viral olan videoya binlerce yorum yapıldı.

"BİRAZ DAHA YEDEK KALIRSA ARDA GÜLER..."

Türk taraftarlar, Arda Güler için 'kayıp ikiz kardeşi' esprileriyle göndermede bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benziyor.

- Arda Gülmez

- Real Madrid oynatmayınca garsonluğa başlamış.

- Biraz daha yedek kalırsa Arda Güler...