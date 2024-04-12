Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

12 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:26

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve hakkında birçok transferi iddiası ortaya atılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AYRILIĞI ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç milli yıldızla ilgili yaptığı daha önce yaptığı açıklamada, "Ferdi, Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üzerine koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

ASTON VİLLA İDDİASI

Kısa bir süre önce Takvim'de yer alan haberde, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den sonra bir başka İngiliz kulübü olan Aston Villa'nın da Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği istediği öne sürülmüştü.

Haberde, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği kaydedilmişti.

Sarı-lacivertli kulübün Ferdi için 30 milyon Euro talep edeceği de iddia edilmişti.

İNGİLİZ EKİBİNDEN FERDİ KADIOĞLU CEVABI

Bu iddiaların ardından Aston Villa'nın Ferdi Kadıoğlu için çıkan haberleri yalanladığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İngiliz yöneticilerin Ferdi için Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme yapmadığını aktardı.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPILMIYOR"

Sosyal medya hesabı X'te konuyla ilgili bilgi veren Romano, "Aston Villa kaynakları Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Türk basınında çıkan haberlere rağmen Villa ile Fenerbahçe arasında herhangi bir görüşme yapılmıyor" ifadelerini kullandı.