21 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:24
Atiba Hutchinson teknik direktörlüğe adım attı! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ın eski futbolcu Atiba Hutchinson, ülkesinde teknik direktörlüğe adım atıyor.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Spor Arena
Profesyonel futbolculuk kariyerini temmuz ayında noktalayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Atiba Hutchinson teknik direktör oldu.
41 yaşındaki Kanadalı yıldız, ülkesinin takımlarından County Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu.
RESMEN DUYURULDU
Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda Atiba'nın takımı Kanada Şampiyonası 1. Tur maçlarına hazırladığı aktarılırken başarılar da dilendi.
Kariyerinde uzun yıllar Beşiktaş formasını giyen Atiba, siyah-beyazlı formayla çıktığı 332 maçta 27 gol atarken 37 de asist yaptı.
Kaynak: Spor Arena