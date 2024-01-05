Attila Szalai, Süper Lig'e ezeli rakibin formasıyla dönüyor!

05 Ocak 2024 14:52 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:58

Fenerbahçe'de forma giydiği 2,5 yılın ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Süper Lig'e dönüyor.

Almanya'da forma şansı bulmakta da zorlananan 25 yaşındaki Macar stoper ile Süper Lig devinin ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY, SZALAİ İÇİN DEVREDE!

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Almaya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı.

Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un Macar savunmacı için temaslara başladığı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

25 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı takımdan gelen teklife olumlu baktığı öne sürüldü.

KİRALIK GELECEK

Galatasaray yönetimi, takımda forma şansı bulmaktaoldukça zorlanan Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.

Hoffenheim'ın bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama bedeli ile transfere izin verebileceği kaydedildi.

6 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Szalai'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.