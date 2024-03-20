Avrupa devleri Szymanski için yarışıyor!

20 Mart 2024 22:40 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:42

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Fenerbahçe forması altında bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor.

ARSENAL VE MANCHESTER UNİTED PEŞİNDE

Todofichajes'te yer alan habere göre; Arsenal ve Manchester United, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile yakından ilgileniyor. Premier Lig'den ciddi talipleri olan futbolcuya son olarak Tottenham'ın da kanca attığı öne sürüldü.

TOTTENHAM BİR ADIM ÖNDE

Haberde, İtalyan ekiplerinin de yoğun ilgisinin bulunduğu belirtilen Szymanski için Tottenham'ın diğer rakiplerinden daha güçlü bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalarak transferi bitirmek istediği iddia edildi.

46 MAÇTA 12 GOL-14 ASİST

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol atarken 14 de asist yaptı.