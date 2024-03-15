15 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:29
Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İki İtalyan devi çeyrek finalde birbirine rakip oldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Kupa 2'de kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Milan-Roma
Liverpool-Atalanta
Leverkusen-West Ham United
Benfica-Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Leverkusen-West Ham United
FİNAL 22 MAYIS'TA DUBLİN'DE OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber