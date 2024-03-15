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15 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:29

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İki İtalyan devi çeyrek finalde birbirine rakip oldu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Avrupa Ligi&#039;nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
Uefa Avrupa Ligi, Çeyrek Final, Dublin

Kupa 2'de kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Milan-Roma
Liverpool-Atalanta
Leverkusen-West Ham United
Benfica-Marsilya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Leverkusen-West Ham United

FİNAL 22 MAYIS'TA DUBLİN'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Stadyumu'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarıfinal kuraları çekildi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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