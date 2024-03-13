Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı
13 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:29

Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin sezon başındaki enerjisinin kaybolduğunu belirten Kocaman, "Fikstür yüzde 51 Fenerbahçe'nin aleyhinde" ifadesini kullandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Yoluna dolu dizgin devam eden iki ezeli rakip arasındaki düğümün kendi aralarında oynayacakları maçta çözülmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken yorum geldi.

Play Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "İki takımın rakiplerinden koparak bu kadar başa baş gittiği bir lig hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya geçen şampiyonluk yarışına değinen Aykut Kocaman şöyle konuştu:

Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı - 1. Resim

"SEZON BAŞINDAKİ ENERJİ KAYBOLDU"

''İki takımın başa baş gittiği, rakiplerinden bu kadar koparak gittiği bir lig hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. Fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe sezon başındaki zihinsel, fiziksel ve ruhsal enerjisini tekrar yakalarsa kalan 10 maçı kazanma becerisine sahip. Şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda geriye düştükten sonra kazanmak için uğraşıyor, maçın ilk 20-25 dakikasında 2, 3-0'ı yakalayan takımdan daha uzak bir görüntü var.

Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı - 2. Resim

"YÜZDE 51 FENERBAHÇE'NİN ALEYHİNE"

Şu an ki durum yüzde 51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor. Galatasaray sıkıntılı bir süreçte fikstür açısından sıkıntılı bir süreci bitirdi. Bundan sonraki süreç sadece zihinsel. Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması."

Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...