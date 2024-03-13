Aykut Kocaman şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

13 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:29

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Yoluna dolu dizgin devam eden iki ezeli rakip arasındaki düğümün kendi aralarında oynayacakları maçta çözülmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken yorum geldi.

Play Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "İki takımın rakiplerinden koparak bu kadar başa baş gittiği bir lig hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya geçen şampiyonluk yarışına değinen Aykut Kocaman şöyle konuştu:

"SEZON BAŞINDAKİ ENERJİ KAYBOLDU"

''İki takımın başa baş gittiği, rakiplerinden bu kadar koparak gittiği bir lig hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. Fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe sezon başındaki zihinsel, fiziksel ve ruhsal enerjisini tekrar yakalarsa kalan 10 maçı kazanma becerisine sahip. Şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda geriye düştükten sonra kazanmak için uğraşıyor, maçın ilk 20-25 dakikasında 2, 3-0'ı yakalayan takımdan daha uzak bir görüntü var.

"YÜZDE 51 FENERBAHÇE'NİN ALEYHİNE"

Şu an ki durum yüzde 51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor. Galatasaray sıkıntılı bir süreçte fikstür açısından sıkıntılı bir süreci bitirdi. Bundan sonraki süreç sadece zihinsel. Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması."