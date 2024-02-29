Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran planı! Tek aday olursa geri dönecek

29 Şubat 2024 11:31 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:39

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışı saha dışına taştı. İki takım da birbirine sert ifadelerle yüklendi.

Futboldaki gergin iklimin yanı sıra sezonun sonunda iki ekibin de seçimi var. Fenerbahçe için şampiyonluk kadar haziran ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul da konuşuluyor.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ali Koç, bir daha aday olmayacağını açıkladı. Ali Koç’un kararını değiştirmemesi halinde aday olacağı söylenen tek kişi Sadettin Saran olarak gösteriliyor.

Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın geri döneceğine ilişkin iddialar da ortaya atılıyor. Başkanlığa geri dönmeye sıcak bakmayan Aziz Yıldırım, tek aday Sadettin Saran olursa bu kararını değiştirecek.

ALİ KOÇ'TAN ABDULLAH KİĞILI'YA ZİYARET

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İki hafta önce Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın yakın dostlarından ve başkanlığı dönemindeki yöneticilerinden Abdullah Kiğılı’yı Zorlu Center’daki ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı.

Beş yıl aradan sonra Ali Koç’un ofisine ilk kez geldiğini söyleyen Abdullah Kiğılı, “Ali Başkan 15 gün önce geldi. ‘Döneri hazırla geliyorum’ dedi. Geldi, üç saat kaldı. Döner ve köfte yedik, keyif yaptık, sohbet ettik” dedi.

ABDULLAH KİĞILI: "SADETTİN SARAN TEK ADAY OLURSA AZİZ YILDIRIM ADAY OLUR"

Aziz Yıldırım’ın aday olup olmayacağını sorusuna Kiğılı, “Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç’un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç’un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran’ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan ‘Haydi arkadaşlar’ diyecek ve biz de görev alacağız.” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'E YÖNELİK AÇIKLAMALAR BAŞKANLIĞA HAZIRLIK MI?

Aziz Yıldırım’ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e cevap niteliğindeki gündem olan açıklaması da başkanlık adaylığına hazırlık olarak nitelendirildi.

Yıldırım’ın “Yokluğumuzda kendini olduğundan farklı bir yere pozisyonlayan Dursun Özbek bilmelidir ki kendisi bizim nazarımızda sinek ikiliden daha büyük değildir ve ona daha çok söyleyecek sözümüz olacaktır." sözleri başkanlığa yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.