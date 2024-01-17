Bakasetas'ta işlem tamam: Anlaşma sağlandı!

17 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:43

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'un Trabzonspor'un yıldız 10 numarası Anastasios Bakasetas'ın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

BAKASETAS, PANA İLE ANLAŞTI

Yunan spor sitesi Gazetta'nın haberine göre; Dün gece Atina'dan Trabzon'a özel uçakla giden Panathinaikos'un üst düzey yetkilileri, Bakasetas ile görüştü.

Tecrübeli oyuncuyla uzun süredir temas halinde olan Yunan idarecilerin, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığı ifade edildi.

GALATASARAY MAÇIYLA VEDA EDİYOR

Haberde Yunan kulübünün, Trabzonspor'la da sözlü olarak mutabakata vardığı belirtilirken, bordo-mavili takımın 21 Ocak Pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Galatasaray maçının ardından transferin tamamlanacağı öne sürüldü.

18 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST

Trabzonspor ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Anastasios Bakasetas, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.