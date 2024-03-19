Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

19 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:28

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.

GÖREVE BAŞLIYOR

48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı.

Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.