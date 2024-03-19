19 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:28
Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu
Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.
GÖREVE BAŞLIYOR
48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı.
Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı