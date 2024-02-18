Son dakika! Başakşehir'den tarihi anlaşma: Resmen duyuruldu!

18 Şubat 2024 10:06 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 13:45

İngiliz basını, Süper Lig ekibi Başakşehir Futbol Kulübü ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City'nin de sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli City Grubu'nun, İstanbul ekibini satın almak üzere prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

"SATIŞ SON AŞAMADA" İDDİASI

The Guardian'dan James Nalton’un haberine göre, İstanbul ekibi ile City Grubu'nun kulübün satışı için ön protokolü imzalanmak üzere. Nalton, haberinde “İstanbul Başakşehir temsilcileri bugün Etihad'da. Türk kulübü, City Football Group'un son üyesi olacak" dedi.

İKİNCİ AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRDI

Nalton açıklamasında, "Bu konuda (satışa ilişkin) bazı açıklamalar geldi. İstanbul Başakşehir, City Football Group'un gerçek bir üyesi olmayacak ancak zamanı gelince bununla ilgili bir duyuru yapılacak” ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR ANLAŞMAYI DUYURDU

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bünyesinde birçok kulübü barındıran City Football Group (CFG) ile Futbol odaklı iş birliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir’e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK’ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak. Bunun karşılığında CFG, Türkiye’de bilgi birikimini artıracak ve ilişkiler geliştirecek.

CİTY GROUP DİREKTÖRÜ: "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood anlaşmadan duyduğu mutluluğu, "City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz ve Türkiye’de futbolun büyümesini desteklemek için İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleriyle anlattı.

City Football Group Üst Yöneticisi Ferran Soriano da anlaşmadan heyecan duyduğunu ifade ederek, "Türkiye tutkulu bir futbol ülkesi ve biz stratejik futbol projelerinde İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye’de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR ADIM ATTIK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ iş birliği anlaşmasından ötürü gururlu olduklarını belirterek, “Türk futbolunda genç yaşına rağmen bir çok ilki başarmış İstanbul Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem Türk futbolu adına tarihi bir adım attı ve bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. İstanbul Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

City Football Group, Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK, ESTAC, Palermo FC, Bahia ve Bolivar'ı bünyesinde barındırıyor.